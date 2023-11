Pour Cam, le réveillon du 31 décembre, c'est LA soirée à ne pas manquer. Mais laquelle ? La pyjama party avec ses copines, la soirée cool avec son crush (et sa pire ennemie) ou le dîner dans son restaurant préféré avec ses parents ? Et si c'était au lecteur de choisir pour elle ? Un roman aux possibilités infinies ! Un roman dont vous êtes le héros... bien au chaud ! "Les Voeux de Cam", c'est une histoire à choix multiples, ambiance feel-good d'hiver ! Idéal pour se détendre pendant les fêtes de fin d'année. Et vous, quel serait votre voeu ? En orientant Cam dans ses choix vers le Nouvel An idéal, le lecteur ou la lectrice fait face à ses propres envies. Et si, parfois, on n'osait pas trop dire qu'une soirée chocolat chaud-chamallow nous ferait plus envie que LA soirée cool, le soir du réveillon ?