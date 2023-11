Les Misères des enfants trouvés. Tome 4

Pour une partie de nos enfants trouvés, l'heure de la vengeance a sonné. Basquine et Bamboche n'auront aucun répit tant que ceux qui les ont humiliés, n'auront pas réglé leur dette. Seul Martin tente de rester fidèle aux missions qu'il s'est données – protéger Régina, faire le bien autour de lui – sans revenir sur son passé. Mais il lui faut affronter Duriveau et sauver ses amis. Parviendra-t-il, malgré les trahisons et les embûches, à accomplir sa destinée ? A la croisée de la tragicomédie et du roman social, "Les ? Misères des enfants trouvés "nous plonge dans une série haletante, entre grandeur et misère, rire et larmes, dont la petite musique politique et sociale fait diablement écho à ? notre époque. Grand écrivain populaire du XIXe siècle, Eugène Sue est également sans ? aucun doute l'auteur du feuilleton de la rentrée.