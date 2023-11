Ron Kamonohashi: Deranged Detective Tome 5

Ron et Totomaru se rendent à la mer avec Dre Mofu, afin de prendre un peu de temps pour eux après toutes leurs péripéties récentes. Mais leur repos est de courte durée : notre neurochirurgienne tombe nez à nez sur le rivage avec le cadavre d'un surfeur récemment disparu... Pour Ron, il ne s'agit pas d'un accident dû à son ivresse, mais bien d'un meurtre ! Notre détective et Totomaru sauront-ils résoudre ce nouveau mystère de vacances ? Après Reborn ! , découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique. "Avides de mystères et d'enquêtes insolubles ? Voici un nouveau détective dans le game : Ron Kamonohashi". Japan Live