Drag. Un art queer qui agite le monde

Un univers d'extravagances, de perruques, de glamour, de création artistique et de lutte. S'il se nomme en seulement quatre lettres, le drag est un monde complexe, riche d'esthétiques, de communautés et de diversité : drag queen, king, queer et créature sont autant de sujets de fascination. En évoquant l'histoire du drag et la place qu'il occupe aujourd'hui dans notre société, ce livre met en lumière des figures populaires ou underground, festives ou engagées, consensuelles ou radicales qui, toutes, ont fait évoluer les choses à leur manière entre résistance, sublimation, humour et férocité. Aujourd'hui élément à part entière de la pop culture, le drag reste en perpétuel mouvement et nous montre son incroyable capacité à se renouveler.