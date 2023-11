"Tout dépend de la façon dont on raconte l'histoire. Moi, ce sera en bleu. Le ciel, les traces de coups, les moments de quiétude tôt le matin dans la fumée de ma clope, l'humeur vague quand rien ne va, les baisers, la frousse, et les lacs du nord. Les gens surgissent comme des accidents. Ceux qu'on connaît, les nouveaux venus. C'est le récit d'un amour impossible, celui d'une longue semaine idiote, belle, cruelle, et de ce qui arrive ensuite". Deuxième volet d'une tétralogie intitulée "les Ogres" , Toutes sortes de bleus adopte trois points de vue pour éclairer une existence singulière. Le livre interroge la capacité à faire confiance, à abattre les murs dressés autour de soi.