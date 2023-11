Tuer Hitler. Confession d'un officier allemand antinazi

Officier de la Wehrmacht, Rudolph-Christoph von Gersdorff (1905-1980) fut aussi l'un des plus farouches opposants à Hitler. Le 21 mars 1943, muni de deux mines et de leurs minuteurs, il assiste, auprès du Führer et d'autres dirigeants nazis, à une inauguration à Berlin. L'attentat échoue. Muté sur le front de l'Est, il y découvre le charnier de Katyn. Les Mémoires de ce survivant de la résistance allemande nous plongent au coeur du complot et mettent en lumière un destin exceptionnel.