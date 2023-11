Saint-Gilles Ixelles

"Parler un peu de la rue du Métal maintenant. Revoir Paula qui se présente devant le numéro 30 bis ce jour de septembre 2007 et recule sur le trottoir pour lever les yeux vers la façade - c'est un moment important. Ce qui se tient là, dans cette rue de Bruxelles au bas du quartier Saint-Gilles, rue quelconque, rue insignifiante, rue reprisée comme un vieux bas de laine, est une maison de conte : cramoisie, vénérable, à la fois fantastique et repliée". (Maylis de Kerangal) Comme le souligne la romancière française d'Un monde à portée de main (2018), vivre une ville, c'est apprendre à la regarder, à écouter ce qu'elle nous "conte" . Les anciens villages de Forest, Saint-Gilles et Ixelles ont préservé un bâti chargé d'histoire. Ils sont, depuis plus d'un siècle, intégrés dans le tissu urbain bruxellois, mais ils conservent un esprit de quartier très apprécié. Les auteurs qui les ont décrits y ont souvent habité, attirés par la modicité des loyers (c'était hier) ou par leur diversité culturelle (aujourd'hui). Espaces de vie, donc, d'enseignement, mais aussi espaces de travail, de sorties, de divertissement : nous parcourons les rues et les places du sud-est de Bruxelles en compagnie d'écrivains belges et étrangers au cours d'une promenade qui va de la barrière de Saint-Gilles à l'abbaye de la Cambre.