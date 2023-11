Génies. Créatures et mythologies du Sénégal

Maam Kumba Ba ? , Simb Gaynde, Lëg Daawur Mbay, découvrez les origines des plus grands personnages des légendes et mythologies sénégalaises ! " Maam Kumba Ba ? Simb Gaynde Lëg Daawur Mbay ? Maam Kumba Làmb ? Kankura ? Kus Kondro ?? Maam Kumba Castel Entre mythes, traditions, folklore et poésie, " Génies " est un voyage envoûtant à la découverte de 7 créatures qui peuplent les esprits des Sénégalaises et Sénégalais depuis toujours. Contes à écouter en ligne grâce à des QR codes à scanner