1, 2, 3, priez ! 92 prières laïques et poétiques pour vous connecter à l'Univers

Depuis plusieurs décennies, nous avons progressivement délaissé le spirituel pour le matériel, la qualité pour la quantité. Nous avons privilégié la forme, la beauté et le paraître plutôt que de nous focaliser sur notre identité et nos valeurs profondes. Nous avons gagné en efficacité. Et pourtant, nous n'avons jamais autant pensé que la vie était compliquée. Les burn out, les dépressions, les angoisses, le stress, les somatisations ne sont que quelques exemples parmi les dérives de cette productivité gagnée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, que nous soyons croyants ou athées, nous n'avons jamais autant eu besoin de spiritualité, d'espoir et de méditation. La prière réunit tout cela pour vous proposer un voyage intérieur nécessaire. La prière est un héritage ancestral. Lorsque vous soufflez vos bougies en faisant un voeu pour votre anniversaire, vous priez. Lorsque vous faites un souhait en voyant une étoile filante, vous priez. Nous prions très souvent sans même nous en rendre compte. Nous prions inconsciemment et il est peut-être temps de le faire maintenant en conscience. La prière est praticable à tout moment. Vous pouvez prier chez vous dans votre lit, face à votre miroir ou sous votre douche. Lorsque vous allez mal et quand vous allez bien. Seul ou à plusieurs. Votre prière est une offrande immatérielle, une bénédiction que vous faites. Les prières que je vous partage dans les pages de ce livre sont mes prières personnelles. Vous y retrouverez des prières pour votre vie quotidienne. Certaines pour attirer une émotion ou une énergie. D'autres au contraire pour vous protéger et rejeter un comportement ou une situation. Il y en a aussi pour cibler des événements importants de votre vie ou des périodes transitoires précises. Que ces prières vous aident à trouver la lumière dans l'obscurité, qu'elles soient un appui solide quand vous êtes prêt à vous effondrer, un repaire dans vos tempêtes. Qu'elles vous permettent de voir et de ressentir la beauté cachée qui vous entoure. Qu'elles vous reconnectent à votre propre magie et qu'elles vous fassent prendre conscience de la bienveillance de l'Univers. Alors priez et changez le monde comme les magiciens et magiciennes que vous êtes.