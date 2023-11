Edith Piaf. Certaines vies sont comme des chansons

Celle que l'on surnommait affectueusement la "Môme Piaf" en raison de sa silhouette frêle, est née dans une famille de la balle et a connu une enfance misérable. Repérée grâce à sa voix et à ses interprétations saisissantes, elle a ensuite fait carrière au music-hall puis sur les scènes du monde entier. Ayant inspiré de nombreux compositeurs, elle était aussi une dénicheuse de talents qui sont devenus, à leur tour, de grands artistes tels qu'Yves Montand ou Charles Aznavour. Elle fut également une grande amoureuse et ses histoires ont défrayé la chronique. Notamment celle, à l'issue tragique, avec le boxeur Marcel Cerdan. Sa carrière fut malheureusement de courte durée : malade, usée par les excès, elle meurt à l'âge de 47 ans. Lui subsistent de très grands succès qui symbolisent la France des années d'après-guerre.