Il faut qu'on parle

" Un véritable orgasme humoristique. ", Jouir et chansons A la manière d'un sociologue aviné - ou d'un pilier de bar philosophe - Stéphane Rose livre pêle-mêle ses réflexions, aphorismes, coups de coeur, coups de gueule et autres théories absurdes sur notre époque. Plus de 300 courts textes acides comme des pickles et salés comme des cacahuètes, à picorer à l'heure bénie de l'apéro. A votre santé !