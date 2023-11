Un roman graphique inédit, qui sublime la vie palpitante et tragique de l'un des plus grands poètes du 20ème siècle : Federico García Lorca. Que savez-vous véritablement de Federico García Lorca ? On l'associe à la gloire et au rayonnement culturels de l'Espagne, mais aussi à ses périodes plus sombres et inquiètes. Poète, républicain antifasciste, persécuté pour son homosexualité, il a été fusillé à 38 ans par les milices franquistes et jeté dans une fosse commune - et son oeuvre, censurée. Ce roman graphique inédit mêle avec puissance et émotion les voix de ceux qui l'ont côtoyé. Mais cet ouvrage donne avant tout à entendre Federico García Lorca lui-même. Dramaturge et conférencier, il a défendu avec ferveur et courage des idées aussi modernes qu'intemporelles. Ilu Ros mêle avec brio aquarelle, crayons de couleur, encre et mine de plomb, qui contribuent à rendre son style aussi singulier que puissant. En conjuguant mots et images, elle rend ici un hommage poignant à cette icône au destin dramatique.