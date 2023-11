Persuasion. Edition collector

A vingt-sept ans, Anne Elliot est une jeune femme effacée. Seconde fille d'un petit baronnet du Dorset, elle s'est laissé convaincre de repousser l'homme qu'elle aimait, Frederick Wentworth, jeune officier de Marine ambitieux mais désargenté. Restera-t-elle vieille fille ? Trop intelligente pour les hommes qui l'entourent, trop sérieuse pour participer, comme sa soeur, à la vie mondaine et frivole, elle devra traverser sept années de douloureuse inexistence - long automne où elle craint de rester enfermée - avant qu'une seconde chance lui soit offerte. Le dernier roman de Jane Austen (1817) offre une histoire d'amour en forme de revanche sur la vie. Avec une ironie mordante et un regard acéré sur la société de son temps, Jane Austen met en scène un amour qui triomphe de tout - même de la morale bourgeoise et des conventions sociales étriquées.