Rien dans les manches

"Dans les années 1920, dit l'excellent journaliste Ben Reisman, on savait s'amuser : les bootleggers se mitraillaient en plein jour". Tout à l'heure, Reisman va sentir, comme au temps béni de sa jeunesse, un chatouillement prémonitoire au creux de l'estomac : ça sent le roussi en ville. Reisman ne sait pas encore qu'il se prépare à la plus grande émotion de sa vie de journaliste blasé...