La nuit est une page blanche. Poèmes, dessins, photographies

La nuit est une page blanche est un geste poétique qui réunit les voix de 3 artistes : le poète Cyril Dion et le duo de plasticiens G & K (Stéphane Guiran et Katarzyna Kot). En décembre 2022, le duo G & K part apprendre à marcher sur un monde qui fond, en écoutant la mémoire d'un Grand Vivant, le glacier Vatnajökull en Islande. Leur création s'adresse au glacier comme à un Etre-lieu animé par une résonance millénaire. Ils lui rendent un hommage de lumière, illuminent la nuit en plein solstice d'hiver. De retour, ils rencontrent Cyril Dion avec qui ils partagent l'envie de rallumer la flamme d'un autre futur possible. Ensemble, ils décident de créer un livre qui rassemble leurs dessins, photographies et poèmes autour d'une création qui éclaire la nuit que nous traversons. Leur geste invite à une nouvelle façon d'être en symbiose avec la Terre, avec notre propre monde intérieur.