Cordiste de père en fils, Joe Clark ne connaît pas le vertige. A des mètres du sol, il passe sa vie à travailler entre les échafaudages et les cordes qui le maintiennent dans le vide. Quand sa petite entreprise familiale se voit proposer d'intervenir sur la cathédrale de Muncaster, c'est la consécration. Mais très vite, ses pierres garnies de gargouilles battues par la pluie et les vents le troublent jusqu'à lui faire perdre l'assurance nécessaire à l'exercice de son métier. Et lorsque des événements étranges apparaîssent dans la petite ville et frappent les enfants du voisinage, Joe Clarke est contraint d'affronter ses peurs pour forcer la cathédrale à dévoiler ses mytères.