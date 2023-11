Les livres à remonter le temps : Réseau Odessa

Une incroyable dépêche était tombée sur les téléscripteurs des agences de presses. Ce matin, à 6 heures, un commando de soldats inconnus avait fait sauter les réservoirs de pétrole d'une raffinerie sur les bords du Rhin... Des extrémistes, une armée de libération ? Non, car le plus étrange était que les témoins parlaient de soldats en uniforme allemand datant de la seconde guerre mondiale ! Fin août 1987, des panzergrenadiers du IIIème Reich venaient de prendre d'assaut les bords du Rhin ! La chasse aux soldats fantômes était ouverte et l'A. M. S. était sur le pied de guerre.