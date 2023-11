Le Club Bilderberg. L'histoire secrète des maîtres du monde

L'ouvrage fouillé d'Estulin démontre comment le Groupe Bilderberg a été impliqué dans tous les plus grands mystères de l'histoire récente et comment de cette élite émergent les figures clés du grand échiquier international - d'importants hommes politiques et hommes d'affaires européens, des présidents des Etats-Unis, des directeurs d'agences telles que la CIA ou le FBI, des grands noms du journalisme - et comment de ces rencontres naissent les lignes directrices de la mondialisation. Ce livre, traduit dans 50 langues et diffusé dans plus de 70 pays, est devenu en peu de temps un best-seller mondial.