Le miracle du pH alcalin contre le cancer. Comment lutter contre le cancer et de nombreuses autres maladies

Découvrez la vérité sur l'origine de tous les cancers, leur prévention et leur traitement ! Ne vous êtes-vous jamais demandé d'où provenaient les tumeurs ? Qu'est-ce que le cancer ? Une cellule mutante, un virus, une moisissure ou un liquide acide ? Le terme "cancer" n'est-il pas un substantif qui explique ce qui arrive aux cellules ? Les tumeurs sont-elles bonnes ou mauvaises ? Quel rôle joue le système lymphatique dans la prévention et l'inversion d'un état cancéreux ? Les recherches sur le cancer du Dr Robert Young se concentrent sur ce qui se passe en nous, notamment sur la façon dont les liquides de l'organisme influencent la santé, l'énergie et la vitalité des cellules humaines, des tissus, des organes et des glandes.