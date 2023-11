L'emprise woke. chronique d'une époque qui perd les pédales

Faire face à deux épidémies successives voire concomitantes n'est certes pas chose commode. C'est pourtant bien la situation à laquelle nous nous trouvons confrontés : covid hier et woke aujourd'hui. Sale affaire ! Car la contagion woke s'avère fulgurante, au moins autant que l'autre... Comme tout ce qui nous arrive d'outre-Atlantique, objecterez-vous ? Sans doute. Mais là, c'est plus grave. Woke, faut-il le rappeler aux quelques personnes qui l'ignoreraient encore, cela signifie "éveillé" . Ou "en éveil" . Eveillé à quoi ? Eh bien à tout ce à quoi on ne l'est, ou ne l'était pas ou prétendument pas jusque-là. Egalité raciale, justice sociale, minorités y compris sexuelles, LGBTQIA + inclus (pas de panique, c'est dans le livre ! ). Au programme : volonté d'ascendant moral, intolérance et manichéisme, avec un zeste d'intimidation mâtinée de culpabilité, cancel culture (culture de l'effacement) incluse jusqu'au délire, jusqu'au grotesque. Rebelote : effacement de quoi, au fait ? Tout simplement de ce que nous sommes. Comment diable, nous Français dits cartésiens, en sommes-nous arrivés là ? Snobisme probablement, et puis besoin d'exister - c'est l'époque qui veut ça - de se distinguer de la plèbe. Et d'afficher aux yeux des autres une bonne conscience à toute épreuve. Mais, bref ! Voilà donc qu'on nous refait le coup de la table rase ! ... Table rase afin de revisiter et de réécrire l'Histoire. Et en écriture inclusive, bien sûr !