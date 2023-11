Reine de mes hormones !. Sommeil, faim, stress, humeur, libido, fertilité... La méthode incroyable d'une naturopathe pour faire de vos hormones des alliées de votre bien-être au quotidien

Un éclairage passionnant pour comprendre notre système hormonal Acné, fatigue chronique, règles douloureuses, cycles longs, SPM, infertilité ou encore symptômes gênants en préménopause... Et si ce n'était pas une fatalité ? On le sait, les hormones gouvernent notre vie et peuvent nous impacter de bien des façons. Seulement, on a beau vous dire que " c'est la faute aux hormones " ou que " c'est ça d'être une femme " cela n'arrange pas pour autant vos symptômes. Alors comment agir efficacement sur quelque chose de si intangible que l'équilibre hormonal et par où commencer ? C'est la question à laquelle répond pour vous Alix d'Antras dans ce livre. Derrière le concept un peu abstrait de déséquilibre hormonal, se cache en réalité une multitude de paramètres qu'il est capital d'identifier pour agir de manière plus efficace. A travers son expérience, elle vous propose de mieux comprendre ce sujet souvent caricaturé et surtout d'adopter des outils pour redevenir actrice de votre bien être. Véritable guide pratique, vous trouverez dans ce livre des clés pour mieux comprendre vos hormones, des conseils pratiques sur l'alimentation, la gestion du stress ou le mode de vie à adopter avant de rentrer en profondeur sur les déséquilibres les plus fréquents (endométriose, SOPK, préménopause...) et les bonnes pratiques associées. Pour un bien-être quotidien et durable !