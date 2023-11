Françoise Hardy. Ses plus belles chansons

Un beau livre pour célébrer Françoise Hardy, l'icône yéyé. Françoise Hardy a traversé les époques et les modes en s'inscrivant dans l'air du temps. Intègre, drôle, altruiste, solitaire, ingénue, Françoise Hardy est une star sans filtre. A l'aube des seventies, l'icône yéyé est courtisée par des rock stars indomptables comme Mick Jagger, Bob Dylan, David Bowie... Une femme moderne, passionnée de littérature qui dévoile à travers ses chansons sa vie intérieure avec poésie et pudeur. De Tous les garçons et les filles à L'amour fou en passant par Mon amie la rose, Comment te dire adieu, Et si je m'en vais avant toi, Villégiature, Partir quand même... Françoise Hardy adresse ses messages personnels sur des thèmes mélodiques qui l'inspirent. Stéphane Deschamps, à l'aide de documents d'archives (Radio France et Sacem), revient sur le parcours de cet artiste majeure de la scène française et décrypte ses plus belles chansons.