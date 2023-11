Votre santé va vous coûter un bras

Notre système de santé craque, mais on peut s'en sortir. Au bout d'une plongée de près d'un an auprès de soignants, de patients, de directeurs d'hôpitaux, l'enquête du journaliste Marc Payet montre que se soigner quasiment gratuitement, c'est fini. Certains médecins veulent augmenter d'autorité leurs tarifs. Des fonds d'investissements rachètent des cliniques, et des cabinets de radiologues, et exigent une rentabilité maximum. Face à la pression du vieillissement de la population et de la hausse des maladies chroniques, l'Assurance Maladie n'arrive plus à tout prendre en charge, et les mutuelles augmentent de plus en plus le prix de leur cotisation. Cela va vous coûter un bras, ou les deux -si notre système de santé s'écroule ! Le risque est là, vue la crise de sens profonde que traversent les personnels en médecine de ville et à l'hôpital. Il faut pourtant sauver notre trésor en lui évitant de basculer dans un système à l'américaine. L'équation semble difficile à résoudre. Et pourtant des solutions existent. Qui sont évoquées. Au fond, il faut en finir avec certaines rentes de situation. Et connaître le vrai prix de notre santé, pour l'instant totalement opaque. Comme la planète, il faut prendre soin de notre modèle de santé, plus fragile qu'on ne le croit.