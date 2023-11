Ce nouveau recueil de Christophe Langlois, en vers libres, est un livre de voyage. Composé de huit parties qui traversent le monde de New York à Istanbul, il est porté par une langue soutenue, rythmée, alimentée par des images surprenantes. Il trouve son unité dans une quête intérieure que l'on sent brûlante : dans le visible, qu'il s'agisse des visages ou des paysages traversés, le poète cherche une voix capable de répondre à ses questions, d'apaiser sa mélancolie ou de confi rmer sa foi. Cette quête traverse l'actualité et les siècles, mais aussi l'intimité présente et le cercle étroit des proches. L'ensemble est animé par une douceur inquiète qui atteint des accents de pure grâce dans un lyrisme tout à fait personnel - à mi-voix, intense et vibrant. La parole est riche d'échos, elle sait s'interroger sur elle-même, guidée par un amour évident des mots.