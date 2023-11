Au pays des fées

Un coup de baguette magique en direction des images de ce livre irrésistible permet d'entendre des formules magiques. Les tout-petits ne résisteront pas au plaisir d'utiliser les pouvoirs magiques que leur donne ce livre sonore. D'un coup de baguette magique en direction des images, ils déclencheront les formules magiques qui donnent vie au royaume des fées. Ils aimeront aider les fées de la forêt à surmonter quelques difficultés et à préparer l'arrivée de leur reine. Un monde enchanté prend vie et révèle de nombreuses surprises grâce aux superbes illustrations et enregistrements.