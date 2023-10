Un manifeste gay. suivi de «ÂÂ contre-chant masquéÂÂ »

Méconnu en France, Un Manifeste gay de Carl Wittman est l'un des textes fondateurs du militantisme gay états-unien, écrit juste avant les émeutes de Stonewall en 1969. Traduit pour la première fois en français, cette réflexion radicale sur l'essor des mouvements de libération sexuelle théorise la nécessité d'une alliance avec d'autres luttes sociales (droits civiques, féministes, pacifistes). Un peu plus d'un demi-siècle plus tard, l'auteur et militant Cy Lecerf Maulpoix revient sur l'importance stratégique de ce texte pour l'époque et en tire un "contre-chant" , réflexion poétique sur son propre parcours pédé et les enjeux politiques qui le balisent.