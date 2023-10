Jacques Robinet poursuit dans L'Attente son exploration d'une forme originale, où l'intimité de l'écriture d'un journal s'unit à un travail stylistique qui fait de ces pages, plus encore qu'une autobiographie, un récit libéré des contraintes d'une intrigue romanesque. Le titre donne le ton : L'Attente est la chronique d'une année 2020 où l'épidémie a enfermé la France pendant des semaines, voire des mois, dans un étrange repli hanté d'angoisse et d'incertitude. L'écrivain vit pleinement le trouble de cette période, où il abandonne son appartement parisien pour s'installer sans doute définitivement dans sa maison provinciale. Changement de vie, mais qui ne change rien aux constantes de la vie : la vieillesse et la maladie, l'approche de la mort, mais aussi la quête du bonheur, réalisée aussi bien dans la tendresse d'un quotidien partagé avec son compagnon que dans la plénitude d'une foi à la fois nourrie de doute et ouverte à l'émerveillement sans cesse nouveau de la beauté du monde. Variation sur le thème de l'attente, une réalité propre à tout destin humain, ce livre est aussi comme un compagnon de route, une voix attentive où l'on retrouve l'écho de la pratique de psychanalyste qui fut le quotidien de l'auteur pendant des années. Dans la lignée de Philippe Jaccottet ou de Marie Noël, les notes de Jacques Robinet nous confient l'essence de toute une vie condensée en une unique année.