Le paysan impossible (NED 2023). Nouvelle édition augmentée

Comment sortir de la confusion politique qui frappe le monde agricoleA ? Comment en révéler les antagonismes et y assumer le conflit de classesA ? Yannick Ogor, ancien animateur de la Confédération paysanne, éleveur et maraîcher en Bretagne, retrace la contestation agricole en France depuis soixante ans, ses tentatives et ses impasses. Mêlé à la grande Histoire, son récit autobiographique revient aux racines de la question agricole, éclaire les lieux de pouvoir et les faux-semblants qui structurent l'alimentation des masses. Pour écorner l'immuable et mensongère image du "A paysanA " qui occulte l'asservissement de l'agriculteur à la logique industrielle. Nouvelle édition augmentée d'une postface de l'auteur.