Ma petite chocolaterie. 160 recettes gourmandes

Bienvenue dans la petite chocolaterie de Christophe Felder et de Camille Lesecq, où le chocolat exprime ses arômes délicats dans 160 recettes qui craquent et fondent sous la dent. Voici un livre 100 % cacaoté, rempli de petits plaisirs tout simples et de pâtisseries des grandes occasions. CHRISTOPHE FELDER & CAMILLE LESECQ Christophe Felder, ancien chef pâtissier du Crillon, a fondé avec Camille Lesecq, Les pAtissiers, à Mutzig, en Alsace. Auteur phare des éditions de La Martinière (Pâtisserie, Galettes, Bûches, Entremets, Ma Petite Biscuiterie...), il associe les talents d'un créateur, la maîtrise d'un savoir-faire et un véritable goût pour la transmission.