Le Japon en couleurs. photographies du XIXe siècle

Le musée des Arts décoratifs conserve près de 700 photographies rehaussées de couleurs et appartenant à la vogue des "Yokohama Shashin" , produites au Japon du début des années 1860 jusqu'au tournant du XXe siècle. Paysages, monuments, scènes théâtralisées et portraits véhiculent une vision stéréotypée du pays du Soleil Levant. Chaque photographie étant mise en couleur manuellement, une même image peut se décliner en termes de gamme chromatique et de motifs, offrant ainsi une subtile diversité. Parmi les maîtres du genre, Felice Beato et Raimund von Stillfried, qui forment Kusakabe Kimbei photographe dominant la production depuis son studio établi à Yokohama. Ce dernier propose tant des épreuves et des objets ornés de photographies que des albums de soie ou de laque, s'adaptant ainsi aux désirs et à la bourse d'une clientèle variée mais plus souvent occidentale que japonaise. A la fois objets de collection, d'inspiration et de connaissance, ces photographies données par Raymond Koechlin en 1903, par Hugues Krafft en 1914 et par Gustave Schlumberger en 1929, seront pour beaucoup d'entre elles montrées pour la première fois en novembre 2023 au musée des Arts décoratifs en même temps que le salon Paris-Photo. Une sélection magnifique de ces photographies fait l'objet d'une publication aux éditions Volonté d'art.