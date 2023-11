L'intelligence de la relation en coaching. Fondement et coeur du métier, 2e édition

Depuis plusieurs années la situation économique s'est dégradée, les problématiques d'organisation se sont complexifiées et le mal-être des personnes au travail s'est accru. Dans ce contexte, le métier de coach est devenu beaucoup plus délicat à exercer. Par-delà les outils techniques, dont le risque est parfois de "formater" le coaché ou de "rassurer" le coach, la voie privilégiée pour accompagner le processus de créativité et d'autonomie de la personne passe par la qualité de la relation : cette "Intelligence de la Relation" , condition de l'engagement et du déploiement des autres compétences du coach, mise au service de la personne coachée afin qu'elle puisse agir en toute conscience, prendre elle-même les décisions qui la concernent et formuler ses propres solutions dans le respect profond de son cadre de référence. C'est ce que ce livre vous invite à découvrir - la voie d'une compétence relationnelle spécifique qui forme le fondement et le coeur de ce métier exaltant.