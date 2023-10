De quoi Total est-elle la somme ?

Histoire et anatomie d'un pouvoir "Total" : c'est ainsi qu'ils ont choisi de la nommer, comme dans un mauvais film tout en hyperboles. Active dans plus de 130 pays, cette multinationale s'affaire à exploiter, traiter et distribuer des produits issus du pétrole, tout en oeuvrant dans le gaz, l'énergie solaire, la production électrique et l'industrie chimique. Son capital traduit le fait d'une histoire chargée - corruption, soutien à des dictatures, manipulation des cours, évitement fiscal... -, couverte par l'état du droit ou par la complicité des Etats. Ce capital est le fruit d'actions tentaculaires sur un plan politique et économique, que le philosophe Alain Deneault détaille et analyse dans cet essai magistral. Fruit d'un long travail de documentation, il démontre comment Total (désormais TotalEnergies) impose sa loi, indépendamment des textes législatifs, des institutions judiciaires et du pouvoir politique, ou grâce à eux. _______ "Un pavé de 500 pages qui se lit comme un polar de la Série Noire". Benoît Collombat, France Inter Alain Deneault est professeur de philosophie à l'Université de Moncton (Canada). Ses écrits portent sur l'idéologie managériale et la souveraineté des entités privées. On lui doit "Gouvernance" et La médiocratie (Lux), Offshore (La Fabrique) et plusieurs essais sur les multinationales ainsi que les paradis fiscaux chez Ecosociété et Rue de l'échiquier.