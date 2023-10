Refuser l'arbitraire. Qu’avons-nous encore à défendre ? Et sommes-nous prêts à ce que nos enfants livrent bataille pour le défendre ?

Les droits ont perdu ce qui leur donnait du sens, et la liberté a été réduite à l'esprit moutonnier. La lassitude, le renoncement et la perte de sens se généralisent. Le consumérisme avide et paresseux triomphe. ⢠L'auteur répond à une question essentielle : "pour quoi serions-nous encore prêts à ce que nos enfants donnent leur vie ? " Y a-t-il une justice à servir, une vérité à affirmer, au point qu'il vaille la peine d'y consacrer sa vie et, s'il le faut, de risquer sa vie ? Les individus ne sont-ils que le produit de leurs origines, de leur environnement, de déterminismes sociaux économiques, ou existe-t-il un libre arbitre et une dignité humaine ? Sommes-nous condamnés à laisser notre culture être effacée par la mondialisation ? ⢠Il propose des moyens d'action pour résister à l'arbitraire et construire un nouvel idéal commun, pour tous ceux qui refusent de se résigner au démantèlement de la civilisation européenne.