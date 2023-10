Gagner le monde. Sur quelques héritages féministes

Six ans après #MeToo, alors que le sexisme et la violence de genre sont plus que jamais dans le débat public et que de nouvelles générations prennent la question à bras le corps, les combats et les théories féministes semblent à nouveau parés d'une capacité à changer le monde. Mais la puissance actuelle du discours féministe, qui fait feu de tout bois, prête pourtant le flan à sa propre marchandisation et à sa récupération conformiste qui menacent de le rendre inoffensif. C'est par le détour de l'histoire que les textes réunis ici évitent ces écueils. Tous évoquent des figures et des organisations, des luttes, des courants et des moments d'élaborations théoriques méconnus, parfois oubliés, mais non moins décisifs pour notre présent. Ils présentent ensemble une image du féminisme comme une tradition politique vivante, radicale, conflictuelle, irréductible à ses incarnations hégémoniques et indissociable des contextes où il émerge. Leurs autrices sont des figures internationales du féminisme contemporain : Silvia Federici, Françoise Vergès, Verónica Gago, Zahra Ali, Sayak Valencia, Rama Salla Dieng, Lola Olufemi et Djamila Ribeiro. Elles mettent en lumière des luttes et des cultures féministes du Sud global, d'autres qui ont pratiqué la solidarité internationale en Europe. Ces contributions ont en commun de faire revivre un authentique internationalisme féministe et de proposer des pistes pour sa réactivation aujourd'hui.