80 mots du Vietnam

80 mots qui sont autant d'histoires qui racontent le Vietnam et qui, en plus des racines des mots et de leur résonance dans le coeur des femmes et des hommes qui les utilisent, évoquent le lien particulier qu'entretient l'auteure avec le Vietnam, ses habitants et leur langue. Anna Moï est d'origine vietnamienne. Elle a vécu toute son enfance dans le pays, puis s'est mariée à un Français, a couru le monde, s'est réinstallée pendant quelques années au Vietnam avant de regagner la France. Elle a donc une culture profondément vietnamienne et en même temps n'est plus du tout à fait du Vietnam et jette un regard à la fois attendri et ironique sur l'histoire et les traditions de son pays d'origine. Dans de petits tableaux vivement croqués, se terminant souvent par une chute amusante, elle évoque les particularités linguistiques, les gens, la flore, la faune. 80 mots de Vietnam fera partie, en novembre 2023, des cinq livres disponibles de la collection " 80 mots du monde " dont les premiers livres : 80 mots de l'Inde de Mira Kamdar et 80 mots d'Afghanistan d'Etienne Gille ont suscité l'intérêt des lecteurs et des libraires. Deux autres titres paraîtrons au printemps 2024 : 80 mots de Tunisie et 80 mots du Maroc