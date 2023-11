Le monde vivant. Tome 2

Invisible ou gigantesque, végétal ou animal, parfois difficile à nommer, à saisir même, à approcher : c'est le monde vivant. Il est notre paysage, notre ressource, notre vie quotidienne parfois, notre antipode. Depuis toujours, nous l'avons humanisé, admiré, adoré, exploité ou diabolisé, sans toujours prendre le temps de l'observer et de le connaître. Aussi Bruno David, président du Muséum national d'Histoire naturelle, et son complice Guillaume Lecointre, professeur au Muséum, nous invitent-ils à une nouvelle déambulation, libre et passionnante, sur les traces profondes que ce " monde vivant " a laissées dans notre culture - comme une brève encyclopédie, un manuel malicieux de découverte et de compréhension. Après le succès du premier tome, ils reviennent avec leur arche stupéfiante. Etoile de mer ou nymphéa bien vif. Mouton poétique et manchot aux moeurs cruelles. Hérisson de la nuit, mandragore rêveuse, éléphant, canard, mais aussi pommier, sardine ou, mystérieux Rhagoletis. Un univers que nous pouvons découvrir, comprendre, connaître et parfois aimer. Reprenant ses chroniques de France Culture, Bruno David, en compagnie de Guillaume Lecointre, nous parle de vie, d'évolution, mais aussi de ces femmes et ces hommes, chercheurs, naturalistes, enseignants, enfants prêts à relever le défi de la curiosité et de la connaissance. C'est l'histoire du monde et la nôtre, qui devrait être partagée, voire dégustée, par tout citoyen-lecteur.