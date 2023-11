Le livre de la pitié et de la mort. Inclus "Vie de deux chattes"

Avec ce recueil, Pierre Loti (1850-1923) a su trouver les mots justes pour évoquer le deuil et le souvenir des êtres chers, qu'ils soient humains ou animaux. Deux textes magnifiques, "Tante Claire nous quitte" et "Vie de deux chattes", viennent éclairer notre rapport intime au passé mort et rappeler que Loti fut aussi un ardent défenseur de la condition animale.