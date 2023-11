Sagesses de La Fontaine. Art de la variation et leçons politiques

La variation repose généralement sur une ou plusieurs fables qui présentent une situation similaire (la ruse, par exemple) et divergent sur le résultat et dans la leçon finale. L'art de la variation ouvre donc le jeu infini des fables et s'accompagne d'un art de la nuance et du discernement. S'il existe des sagesses à tirer de ces historiettes " à morale ", elles vont de la plus négative à la plus positive, de la simple nécessité de la survie jusqu'à l'approche du bonheur, de la prudence à la tranquillité. Mais toutes se ramènent à celle-ci : comprendre les variations du monde et en pratiquer l'art car, comme Jorge Luis Borges, La Fontaine " écrit avec le sérieux d'un enfant qui s'amuse ".