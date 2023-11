Le grand livre des pierres et des cristaux - COLLECTOR. COLLECTOR - 50 pierres pour harmoniser le corps et l'esprit

Cet ouvrage s'appuie sur la lithothérapie, une méthode de soin holistique qui utilise l'énergie des pierres pour harmoniser l'organisme. Les pierres ont des pouvoirs que nous allons vous dévoiler dans cet ouvrage. Elles agissent sur la psyché, le corps, les émotions, l'énergie. Grâce à ce livre, vous pourrez utiliser les pierres pour votre bien-être. Tout savoir sur la lithothérapie et les différentes pratiques à mettre en place dans sa vie quotidenne. Un catalogue de 50 pierres indispensables et l'explication de leurs bienfaits sur le corps, les émotions, le mental, le champ énergétique et l'esprit. Insomnie, anxiété, harmonisation des chakras, gestion des émotions... : tous les soins, les élixirs et les rituels adaptés à chaque maux.