Le secret de l'abondance - COLLECTOR. 8 semaines pour libérer la richesse qui est en vous

Etes-vous prêt. e à l'abondance ? A changer votre relation à l'argent ? A vous libérer des peurs financières ? A travers un programme transformateur de 8 semaines, découvrez les étapes vers la prospérité : pratiquer la gratitude, apprendre à se détacher, transformer son énergie en nettoyant sa maison et son passé, recontacter son enfant intérieur, accueillir les synchonicités de l'Univers... Etape par étape, des conseils, prières, mantras, méditations et témoignages vous permettront de dépasser vos peurs, d'accéder à la liberté et à la véritable abondance. Un livre pratique et puissant pour se libérer définitivement de la peur de manquer et déployer sa richesse intérieure.