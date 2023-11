Mes bracelets talismans en pierres - coffret avec accessoires

Une jolie boîte avec des croisillons pour ranger ses bijoux contenant tout le matériel pour créer 8 bracelets en perles de protection : du fil ciré doré, des perles de protection en pierres naturelles, des séparateurs et des perles de rocaille, accompagnés d'un livret qui explique pas à pas comment réaliser ces bracelets et qui donne la signification et les bienfaits de chaque type de pierre.