Elle n'est pas prête à lui pardonner. Il ne compte pas lui laisser le choix. Lana est passée en mode pilote automatique. C'est le seul moyen pour elle de mettre son hypersensibilité de côté et de se concentrer sur son rêve de toujours : ouvrir un refuge animalier. Elle fera tout pour y parvenir. Quitte à devoir changer de vie, en assistant son ami et patron, Noah, dans la rhumerie qu'il vient d'ouvrir à La Nouvelle-Orléans. Quitte à devoir supporter l'insupportable : Ethan Young. Le seul homme qu'elle s'était promis d'éviter, celui qui a réduit son coeur en miettes, quelques mois plus tôt, et qui vient lui aussi d'être embauché par Noah. Le karma... Mais il n'est pas question que Lana perde de vue son objectif. Travailler avec quelqu'un qu'elle déteste ? OK. Réussir à ignorer l'intensité de ses yeux bleus ? OK. Pardonner sa trahison ? Jamais. S'il tente de se racheter, Ethan a intérêt à s'accrocher car Lana n'a pas l'intention de lui faciliter la tâche... A propos de l'autrice Lectrice amatrice de romances, Laura Gardénia a découvert sa passion pour l'écriture il y a peu et s'est décidée à passer de l'autre côté de la page. Bad at Love est le spin-off de son premier roman, Target Love, publié chez &H.