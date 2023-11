La Saga de la nuit Tome 1 : L'Ombre entre les étoiles

Retournez dans l'univers de La Saga des Sept Soleils, vingt ans plus tard... L'espèce humaine s'est déployée parmi les étoiles, établissant des colonies sur de nombreux mondes, tandis que des clans gitans indépendants, les Vagabonds, gèrent de gigantesques stations d'écopage volantes au milieu des nuages. Sur la planète Theroc, la capitale de la Confédération, les humains vivent dans une monumentale forêt dont les arbres démesurés sont tous interconnectés au sein d'un esprit unique. Les Ildirans, une espèce extraterrestre ancienne et pleine de grandeur, régnant autrefois sur le Bras spiral, sont connectés via leur propre réseau mental, appelé le thisme, mais pris au dépourvu face aux ambitions humaines. A l'initiative de l'Empire ildiran, un grand vaisseau part explorer ce qui s'étend au-delà du Bras spiral. Là, il découvre une nébuleuse mystérieuse et sinistre, si opaque que même la lumière stellaire ne peut la pénétrer... Une nébuleuse qui, sous le regard horrifié des explorateurs, commence à grossir et à s'étirer. Les espèces du Bras spiral découvrent bientôt qu'un mal si ancien qu'il a été oublié les terrorise... une entité si puissante que l'existence même de toutes les créatures vivantes se retrouve en danger. " Kevin J. Anderson écrit le genre de space opera divertissant et inventif correspondant exactement à ce que je veux lire. " Peter F. Hamilton " Un récit épique mené sur un rythme endiablé. Kevin J. Anderson est un des meilleurs concepteurs d'intrigue dans le milieu. " Brandon Sanderson " Un cadre si riche et si détaillé que le lecteur suspendra son incrédulité et se retrouvera plongé dans cet univers. " R. A. Salvatore