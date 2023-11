EUGÈNE DELACROIX. CARNETS DE VOYAGE AU MAGHREB ET EN ANDALOUSIE

De janvier a juin 1832, le peintre accompagna la mission diplomatique mene e par le comte Charles de Mornay aupre s du sultan marocain Moulay Abd er-Rahman. Au fil de son pe riple, il inscrivait, dans des carnets, des notes de taille es qui rendaient compte de ses expe riences, des croquis et dessins qui rappelaient ce qu'il avait vu. Il puisa dans ce voyage un re pertoire de the mes "exotiques" qui vont inspirer sa peinture tout le restant de sa carrie re : femmes d'Afrique du Nord dans leur quotidien, sce nes de chasses, de combats de fauves, de cavaliers... SPE CIFICATIONS 6 carnets de dessin Sept carnets passe rent dans la vente posthume de l'atelier du peintre en 1864 : six sont aujourd'hui identifie s, dont deux retrouve s en 2018. Ils comptent parmi les plus belles re alisations de Delacroix et le plus remarquable te moignage d'une grande oeuvre en gene se. Le pre sent fac-simile des e ditions Citadelles & Mazenod comprend les reproductions inte grales aux formats originels des six carnets connus (trois conserve s au muse e du Louvre, un au muse e Conde de Chantilly, un aux Muse es du Qatar, le dernier en mains prive es). Le livre de commentaires richement illustre et re dige par Miche le Hannoosh relate le contexte politique de ce voyage et son importance de cisive sur la pense e et l'art de Delacroix.