Le voleur de baisers

Elle ne lui était pas destinée. Etre la fille d'un parrain de la mafia italienne de Chicago fait de Francesca une personne à part. Elle va vite le vérifier quand son avenir qui semblait tout tracé est bouleversé soudainement. Depuis son plus jeune âge, elle rêve d'épouser un homme qu'elle connaît depuis toujours : comme elle, il appartient à une famille criminelle ; ils s'aiment et ont la même vision de la vie. Mais le sénateur Wolfe Keaton a d'autres projets pour elle. Cet avocat a une revanche à prendre sur la famille de Francesca et il a bien l'intention de l'utiliser comme un pion dans la partie d'échecs qui l'oppose au père de la jeune femme. Pour cela, il veut en faire son épouse. La voilà obligée d'oublier tous ses projets, celui qu'elle aime et sa liberté. Wolfe croyait avoir pensé sa vengeance jusque dans les moindres détails. Mais il a sans doute sous-estimé Francesca et les senti- ments qu'elle lui inspire.