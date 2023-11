2017 : dans le respect de son patrimoine, le Stade Toulousain crée le Club des 100. Son marqueur le plus fort se trouve dans le vestiaire. Au-dessus de chaque casier, une plaque de métal brossé, arborant sobrement le logo du Club des 100, et une liste. Et quelle liste ! Celle des hommes qui se sont succédé à ce poste, en ayant chacun porté au moins cent fois le maillot frappé de ce numéro, en étant le titulaire responsable de son héritage, de le magnifier et de le transmettre. Ces hommes qui incarnent les valeurs cardinales du Stade Toulousain, à travers toutes les époques. Ce sont ces parcours que vous allez découvrir au fil des pages. Ici, nul monument à la gloire dub eau jeu, à l'excellence des hommes, mais bien des fragments de vies aux reflets toujours aussi brillants, des moments chargés d'anecdotes, de souvenirs et d'émotions. Une histoire ose dessine par touches successives la grande aventure de l'ovalie et du Stade Toulousain.