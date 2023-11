Kubernetes. Mise en œuvre d'un cluster et déploiement de microservices, 2e édition

Ce livre sur Kubernetes s'adresse aussi bien aux développeurs qu'aux administrateurs système qui souhaitent comprendre le fonctionnement de la plateforme Kubernetes pour être en mesure de déployer des applications informatiques sur une architecture distribuée. Une expérience d'utilisation courante de Docker est souhaitée pour profiter au mieux des fonctionnalités de cet outil qui, couplées à celles de Kubernetes, sont présentées dans certains exemples. Une fois le fonctionnement de base et le principe d'architectures de Kubernetes étudiés, le livre expose en détail, au-delà des enjeux du paramétrage, deux méthodes pour installer la plateforme et créer un cluster Kubernetes : Kubeadm et Kubespray. La question de la sécurité ainsi que les opérations de maintien en condition opérationnelle d'un cluster sont ensuite traitées. La suite du livre est dédiée à l'utilisation d'un cluster pour le déploiement applicatif et montre, en se basant sur un exemple d'application en microservices, comment déployer des services logiciels sur le cluster, que ce soit en ligne de commande ou à l'aide d'un fichier de configuration. Avec une approche toujours très pragmatique, la supervision du cluster, la mise à jour progressive d'une application ou encore l'équilibrage de charge sont étudiés. Cette partie du livre est également l'occasion pour le lecteur de découvrir l'utilisation de services Kubernetes dans le cloud. Teinté de tous les retours d'expériences industrielles et des bonnes pratiques des auteurs, ce livre permet au lecteur d'obtenir une vision professionnelle de la mise en oeuvre d'un cluster et de devenir ainsi rapidement efficace dans l'utilisation de Kubernetes en production. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr.