L'enfant et la baleine. Edition collector

Noé vit au bord de la mer avec son papa et leurs six chats. Une nuit, la tempête fait rage. Le lendemain, Noé va sur la plage et aperçoit une forme au loin. Il découvre alors une petite baleine échouée ! Un album universel qui fête ses 10 ans "L'enfant et la Baleine" fête son anniversaire : cela fait 10 ans que les lecteurs du monde entier suivent l'histoire de Noé et de sa baleine. Une édition collector avec une illustration offerte Une nouvelle fabrication luxueuse, avec un macaron doré et un effet de fabrication sur la couverture. En bonus, une illustration offerte et une note inédite de l'auteur. Le parfait cadeau de fin d'année. En bonus : une note de l'auteur qui revient sur les 10 ans de cette histoire Dans cette édition limitée, Benji Davies livre les secrets d'écriture de cet album tendre et universel. Il évoque la genèse de cet album : le moment où il a commencé à y réfléchir, l'idée de la première phrase qui lui est venue lors d'une promenade en bord de mer et sa première publication il y a 10 ans.