Le peintre des Miracles Notre Dame

Les Miracles, par leur tonalité générale et par certains détails, nous montrent que le peintre qui l'a illustré n'ignorait pas l'Italie : mais ces figures jeunes et flexibles, cette mesure et cet esprit dans l'observation, cette bonne humeur angélique, ce ton d'urbanité, enfin, çà et là, ces notes de sévérité dans la grâce, c'est la France même, c'est l'image d'une civilisation parvenue à sa maturité raffinée. Tout en fait foi, et non seulement la qualité d'une exécution qui est, elle aussi, un miracle d'élégance et de perfection techniques, mais le purisme d'une architecture sobre, la finesse des tissus, la beauté de l'objet.