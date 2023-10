C'est un fait : il y a des individus qui passent d'un sexe à un autre. Mais, dans ce passage, que signifie "sexe" et quelles sont les conditions et les effets sociaux, politiques et cliniques de ce franchissement d'une différence des sexes pourtant réputée intangible ? Dans une perspective féministe matérialiste, cet ouvrage propose de décentrer la transitude du concept d'identité de genre qui a longtemps orienté sa compréhension. En étudiant les expériences des personnes trans et leurs tactiques pour transitionner librement, il l'appréhende non comme une donnée intérieure à diagnostiquer mais comme une trajectoire sociale et physique. Ce changement de paradigme permet de lui appliquer ce qui reste une revendication féministe centrale : l'autonomie corporelle.